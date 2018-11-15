Уральский фотограф,убивший жену-фотомодель, требует с её семьи миллионные компенсации

23:11 | 19.11.2018

Фото: РБК

Модный фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин, осуждённый за убийство своей жены-фотомодели, требует с родителей своей убитой супруги Юлии Прокопьевой несколько миллионов рублей. Иск в суд мужчина подал на более чем 100 листах.



Такой неоднозначный и в крайней степени противоречивый поступок Лошагин объясняет тем, что ему нужно выплачивать банковский кредит, который они с Юлией брали на двоих.



«У меня просто нет слов. Ему там в колонии совсем нечего делать, вот он и пишет. Представляете, он подал иск аж на 105 листах, — рассказала Светлана Рябова, мама убитой фотомодели. — Он у меня убил ребенка, теперь ему еще и деньги нужны. Я понимаю, ему же надо выплачивать компенсацию, ведь на свободу охота».



По словам бывшей тёщи, Лошагин хочет получить с неё около пяти миллионов рублей - именно эти деньги модный фотограф вместе с женой занимал у банка.



«Он себя чувствует вольготно, хвастает, что зарабатывает деньги, но при этом продолжает травить родителей девушки, которую он убил», — рассказывает Сергей Жорин, адвокат, представляющий интересы родителей убитой фотомодели.



Напомним, гламурный фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин был осужден за убийство своей жены, фотомодели Юлии Прокопьевой почти на 10 лет, 3 из которых уже отсидел.