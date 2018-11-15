Екатеринбургского бомжа осудили за убийство собутыльника

22:15 | 19.11.2018

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге вынесли приговор бездомному мужчине, который жестоко убил своего товарища по несчастью - другого бездомного. Замёрзшее тело трёхмесячной давности так и пролежало незамеченным в теплотрассе.



Свой страшный поступок бродяга объясняет обычной бытовой ссорой: мол, в конце ноября 2017 года во время совместного распития водки рассорились и каждый вооружился чем смог. Обвиняемый, например, большой палкой и ножом.



Когда страсти поутихли, обвиняемый спрятал тело бомжа под теплотрассу, а нож закопал поблизости.



«Злоумышленник спрятал тело потерпевшего под трубами, а сам скрылся и стал проживать в разных местах Екатеринбурга», — сообщают в СУ СКР по Свердловской области.



В начале февраля уже 2018 года скиталец вновь прибыл на указанную теплотрассу и заметил, что тело его товарища продолжает оставаться на прежнем месте. Создавая видимость своей непричастности к произошедшему, подсудимый сообщил одной женщине, проживающей в доме по улице Боткинской, что он обнаружил тело неизвестного мужчины.



На месте преступления прибывшие сыщики нашли и нож, которым был убит человек. А вскоре они вычислили и человека, державшего его в руке.



- Под гнетом неопровержимых улик он дал признательные показания, - добавляют в ведомстве. - Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.