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22:15 | 19.11.2018

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Екатеринбургского бомжа осудили за убийство собутыльника

В Екатеринбурге вынесли приговор бездомному мужчине, который жестоко убил своего товарища по несчастью - другого бездомного. Замёрзшее тело трёхмесячной давности так и пролежало незамеченным в теплотрассе.

Свой страшный поступок бродяга объясняет обычной бытовой ссорой: мол, в конце ноября 2017 года во время совместного распития водки рассорились и каждый вооружился чем смог. Обвиняемый, например, большой палкой и ножом.

Когда страсти поутихли, обвиняемый спрятал тело бомжа под теплотрассу, а нож закопал поблизости.

«Злоумышленник спрятал тело потерпевшего под трубами, а сам скрылся и стал проживать в разных местах Екатеринбурга», — сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

В начале февраля уже 2018 года скиталец вновь прибыл на указанную теплотрассу и заметил, что тело его товарища продолжает оставаться на прежнем месте. Создавая видимость своей непричастности к произошедшему, подсудимый сообщил одной женщине, проживающей в доме по улице Боткинской, что он обнаружил тело неизвестного мужчины.

На месте преступления прибывшие сыщики нашли и нож, которым был убит человек. А вскоре они вычислили и человека, державшего его в руке.

- Под гнетом неопровержимых улик он дал признательные показания, - добавляют в ведомстве. - Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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