Екатеринбуржцы не смогут поддержать родной город во время голосования за право проведения ЭКСПО-2025

21:02 | 19.11.2018

Фото: ТАСС

Жителям уральской столицы отказано в праве на SMS-голосование во время решения, какой из трёх городов получит право принимать ЭКСПО-2025. Как журналистам рассказали в российском заявочном комитете международного форума, трансляцию финального голосования Международного бюро выставок в эту пятницу, 23 ноября, в Париже, где будет решаться судьба Екатеринбурга, организовывать не будут.



Как сообщают представители организаторов в России, правилами МБВ установлен мораторий на любую медиаактивность во время голосования. При этом даже в зал для голосования не допускается никто, кроме делегатов Генеральной ассамблеи и сотрудников МБВ. Результаты голосования сообщаются по окончании голосования.



Напомним, заявка России на право провести международную универсальную выставку ЭКСПО-2025 была подана летом 2017 года. Её тема звучит так: «Преобразуя мир: Инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Конкурентами Екатеринбурга в борьбе за выставку являются японский город Осака и азербайджанский Баку. Чтобы одержать победу в гонке, нашей стране нужно получить поддержку по меньшей мере 85 из 169 стран.