Специалисты РУМЦ ЧелГУ и центра занятости населения покажут выпускникам с инвалидностью путь к карьере

17:00 | 19.11.2018

Завтра, 20 ноября, в Челябинском государственном университете состоится информационно-консультационная встреча для старшекурсников и выпускников с инвалидностью «Мой путь к карьере». Организатором выступает Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ совместно с Центром занятости населения Калининского района Челябинска.



«Трудоустройство выпускников, получивших профессиональное образование, – важный этап профессионального образования и профессионального становления, – пояснила заместитель начальника РУМЦ ЧелГУ Дарья Романенкова. – Безусловно, выпускнику с инвалидностью после окончания вуза по объективным и субъективным причинам сложнее найти подходящую работу. Перед молодыми специалистами стоит непростая задача поиска работы, необходимо проявлять инициативу, показать работодателю свои профессиональные и личные способности и возможности, включиться в новый коллектив, изменить сложившийся уклад и темп жизни и пр. Чтобы подготовить выпускников для перехода в новый социальный статус, РУМЦ ЧелГУ проводит серию мероприятий по содействию трудоустройству».



В программе беседа об особенностях молодёжного рынка труда и профессионального самоопределения выпускников. Участники узнают о ситуации на рынке труда, о востребованных профессиях, изучат основные этапы поиска работы и правила написания резюме, поведения на собеседовании, разберут вопросы и ошибки соискателей на собеседовании, узнают об источниках поиска работы и о том, как не стать жертвой мошенников-работодателей на рынке труда, и другие актуальные вопросы. Отдельное внимание будет уделено оформлению трудовых отношений.



На встрече будут работать специалисты Центра занятости населения Челябинска: ведущий профконсультант по Калининскому району Татьяна Жданова, заместитель начальника отдела правоотношений в сфере труда и занятости Евгения Сулименко.



Организаторы приглашают студентов, завершающих в 2019 году обучение в вузах, выпускников с инвалидностью прошлых лет, нуждающихся в трудоустройстве, а также специалистов вузов, занимающихся вопросами трудоустройства выпускников вузов – партнёров ЧелГУ Челябинской, Свердловской и Курганской областей.



Мероприятие пройдёт в аудиторном корпусе ЧелГУ (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, аудитория А-27). Для иногородних участников предусмотрена работа в режиме онлайн. Начало в 15:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (351) 799-71-55 или электронной почте rumc@csu.ru.