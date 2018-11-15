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17:41 | 19.11.2018

Заместитель посла Великобритании в РФ встретится в Екатеринбурге с «общественниками» и представителями ЛГБТ

В планы заместителя посла Великобритании в РФ Линдси Сколл, которая прибывает в Екатеринбург завтра, 20 ноября, помимо участия в научном семинаре в УрО РАН, о котором мы сообщали ранее, также входит встреча с представителями общественных организаций Свердловской области с весьма сомнительной репутацией. Об этом veved.ru стало известно из собственных информированных источников. Местом встречи назначено офисное здание на ул. Тургенева, 13, где располагается офис «Ресурсного центра для ЛГБТИ» (офис 602). По данным издания, начало встречи запланировано на 9:30.

Известно также, что организацией визита дипломата в плане достижения договоренностей о встрече Линдси Сколл с российскими органами государственной власти, вузами и НКО занимается старший консультант отдела политики, прессы и связей с общественностью генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге Елена Чеснокова. Ранее её фамилия упоминалась в скандале по факту якобы нарушения международного законодательства. Сообщалось, что Чеснокова осуществляет несовместимую с её статусом деятельность и выполняет функции консульского должностного лица, которым она не является.

В частности, как сообщало издание «Накануне.RU», Чеснокова самостоятельно от имени британской стороны контактирует с представителями региональных НКО, оппозиционных структур, госслужащими и научными деятелями. А в некоторых случаях и вовсе якобы полностью выполняет функции британских дипломатов, отвечающих за политические вопросы.

Что характерно, визит Линдси Сколл совпал по времени с развивающимся политическим кризисом между РФ и Великобританией, а также проводимыми Лондоном агрессивными информационными атаками на российские государственные структуры. Несмотря на данное обстоятельство, основной упор в деятельности дипломатических представительств Соединенного Королевства в Москве и Екатеринбурге отмечается на канале гуманитарного обмена. Целью проводимой работы может являться дискредитация проводимого Кремлем внешнеполитического курса в отношении Запада.

© «Вечерние Ведомости»

 


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