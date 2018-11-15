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17:41 | 19.11.2018
Заместитель посла Великобритании в РФ встретится в Екатеринбурге с «общественниками» и представителями ЛГБТ
Известно также, что организацией визита дипломата в плане достижения договоренностей о встрече Линдси Сколл с российскими органами государственной власти, вузами и НКО занимается старший консультант отдела политики, прессы и связей с общественностью генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге Елена Чеснокова. Ранее её фамилия упоминалась в скандале по факту якобы нарушения международного законодательства. Сообщалось, что Чеснокова осуществляет несовместимую с её статусом деятельность и выполняет функции консульского должностного лица, которым она не является.
В частности, как сообщало издание «Накануне.RU», Чеснокова самостоятельно от имени британской стороны контактирует с представителями региональных НКО, оппозиционных структур, госслужащими и научными деятелями. А в некоторых случаях и вовсе якобы полностью выполняет функции британских дипломатов, отвечающих за политические вопросы.
Что характерно, визит Линдси Сколл совпал по времени с развивающимся политическим кризисом между РФ и Великобританией, а также проводимыми Лондоном агрессивными информационными атаками на российские государственные структуры. Несмотря на данное обстоятельство, основной упор в деятельности дипломатических представительств Соединенного Королевства в Москве и Екатеринбурге отмечается на канале гуманитарного обмена. Целью проводимой работы может являться дискредитация проводимого Кремлем внешнеполитического курса в отношении Запада.
© «Вечерние Ведомости»
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