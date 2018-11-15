2-летнему мальчику, пострадавшему в ДТП на Фурманова, сделают ещё одну оперцию

17:17 | 19.11.2018

В Екатеринбурге врачи продолжают бороться за жизнь трёх человек, пострадавших в ДТП на улице Фурманова утром 14 ноября. 2-летнего мальчика, которому ранее пришлось удалить часть головного мозга, готовят ко второй операции. Мать ребёнка на искусственной вентиляции легких. Ещё один пострадавший – мужчина – тоже пока остаётся в реанимации.



Напомним, что утром 14 ноября автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и 36-летнего мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).



Позже стало известно, что водитель – 50-летний Владимир Пузырёв – был лишён водительских прав из-за заболевания. Предположительно, эпилепсии.