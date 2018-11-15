В Кольцово задержали пассажира с 20 килограммами специй

16:38 | 19.11.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже гражданина Узбекистана, пассажира рейса Ташкент – Екатеринбург, 20 килограммов специй. Мужчина пояснил, что вёз товар для продажи, сам он работает на рынке.



Кроме того, что гражданин не задекларировал товар, он не смог предоставить ни чеков, ни сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.



Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, возбуждено административное дело. Пассажиру грозит штраф в размере половины стоимости товара.