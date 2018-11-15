Новости дня
16:05 | 19.11.2018
судьи-россии.рф
Глава СКР требует возбудить дело против свердловского судьи Олега Гаврюшина
Олега Гаврюшина обвиняют в покушении на совершение преступления и получении взятки в особо крупном размере. Напомним, что 30 мая сотрудники ФСБ задержали сына судьи Андрея Гаврюшина при получении взятки на сумму около 14 млн руб. После этого Олег Гаврюшин сложил полномочия судьи.
Заседание коллегии судей состоится 28 ноября.
© «Вечерние Ведомости»
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