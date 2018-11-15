Глава СКР требует возбудить дело против свердловского судьи Олега Гаврюшина

16:05 | 19.11.2018

судьи-россии.рф

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело против бывшего судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина. Представление будет рассмотрено Высшей квалификационной коллегией судей, сообщают региональные СМИ.



Олега Гаврюшина обвиняют в покушении на совершение преступления и получении взятки в особо крупном размере. Напомним, что 30 мая сотрудники ФСБ задержали сына судьи Андрея Гаврюшина при получении взятки на сумму около 14 млн руб. После этого Олег Гаврюшин сложил полномочия судьи.



Заседание коллегии судей состоится 28 ноября.