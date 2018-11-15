Ural Music Night – 2019 пройдёт 28 июня

15:36 | 19.11.2018

Екатеринбургский фестиваль Ural Music Night в 2019 году состоится 28 июня. При этом уральская столица по-прежнему останется единственным местом проведения «Ночи музыки», сообщает ТАСС со ссылкой на директора фестиваля Евгения Горенбурга.



«Сегодня можно говорить, что 28 июня следующего года пройдет очередной фестиваль Ural Music Night. Мы получили грант от губернатора Свердловской области, получили поддержку Фонда президентских грантов, поэтому фестиваль обязательно будем проводить. В этом году основная направленность фестиваля будет на более молодые группы, на новое авангардное творчество, а хедлайнеры сделают его узнаваемым», – рассказал Евгений Горенбург.



Организаторы также планируют пересмотреть расположение площадок и улучшить навигацию.



Напомним, что Ural Music Night проводится с 2015 года. В этом году фестиваль посетили порядка 200 тысяч человек.