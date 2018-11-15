За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли 620 тонн снега

13:41 | 19.11.2018

tntpro.ru

За минувшие выходные с территории Екатеринбурга на полигоны вывезено 620 тонн снега. Мэр города Александр Высокинский обязал глав районов активизировать уборку, используя выпавший снег в качестве адсорбента для удаления пыли.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в работе было задействовано 173 единицы уборочной техники и 115 подсобных рабочих.



Сейчас уборка улично-дорожной сети продолжается. К работе привлечено более 30 комбинированных дорожных машин, 60 колесных тракторов, 13 снегопогрузчиков, порядка 50 самосвалов и семь грейдеров.