Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 ноября 2018 года

12:41 | 19.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 18.11.2018 до 08:00 19.11.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 97 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 73 противоправных деяния. Из них восемь грабежей, 24 кражи, два угона автотранспорта, пять фактов незаконного оборота наркотиков.



За минувшие сутки на территории области проведено 15 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 10 065 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 94 сотрудника полиции, 4 сотрудника ОВО, 126 представителей частных охранных организаций и 4 дружинника. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.