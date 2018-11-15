На улице Советской троллейбус сбил 16-летнюю девушку

Сегодня утром троллейбус, следующий по маршруту № 4, сбил 16-летнюю девушку. Это произошло на улице Советской.Как пояснили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, троллейбус двигался на красный свет светофора, а пешеход на зелёный. После наезда на девушку троллейбус врезался в киоск.Водитель и пассажиры троллейбуса не пострадали, а вот девушку-пешехода госпитализировали с сотрясением мозга.Отметим, что водителю 26 лет. Его стаж вождения всего два месяца. По факту ДТП проводится дознание.