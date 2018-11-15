Пассажирский автобус перевернулся на трассе Екатеринбург – Курган: есть пострадавший

Сегодня, 19 ноября, утром на 60-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган водитель рейсового автобуса, который ехал из Казахстана в Екатеринбург, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вынесло в кювет, после чего автобус завалился на бок.В результате аварии пострадала пассажирка автобуса – девушка 1985 года рождения. С сотрясением головного мозга, резаными ранами головы и рук она была доставлена в Белоярскую больницу.Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, на момент происшествия в автобусе находилось 17 пассажиров. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины данного ДТП.Госавтоинспекция обращает внимание на непростые погодные и дорожные условия переходного периода с осени на зиму и просит водителей быть более внимательными.