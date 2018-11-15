На Урале будут судить «гастролёра», обманывавшего доверчивых пенсионеров

В Новоуральске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего уроженца Сызрани Николая Г. по прозвищу Дракон. Он подозревается в серии преступлений, связанных с обманом пожилых людей, а также в грабежах, кражах и разбойных нападениях, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.По данным следствия, в Екатеринбурге Николай Г. обманул пенсионерку, попросив у неё деньги в долг для друга-дальнобойщика, который якобы попал в ДТП и получил тяжёлые травмы. При этом подозреваемый выдавал себя за иностранца, жителя одной из южноевропейских стран, и даже говорил с акцентом.Мошенник действовал на территории разных регионов, а задержан был в Поволжье сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из Самары. Сейчас Николай Г. этапирован в Новоуральск.Если вы пострадали от действий мошенника, обращайтесь в полицию по телефонам: (343) 358-75-62, 358-71-61.