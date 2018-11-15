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11:40 | 19.11.2018

pishchevarenie.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о нападении на врача скорой помощи

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника бригады скорой медицинской помощи. Также проверку проводит прокуратура.

Инцидент произошёл ночью 18 ноября. Бригада скорой помощи прибыла по вызову на улицу Григория Речкалова. Дверь открыли молодые люди, предположительно, пьяные. Они и нанесли телесные повреждения врачу.

«После получения результатов судебно-медицинского освидетельствования на предмет тяжести полученных травм, будет дана оценка правильности юридической квалификации действий молодых людей, находившихся в квартире по ул. Григория Речкалова г. Екатеринбурга», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

© «Вечерние Ведомости»

 


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