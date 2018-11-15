На свердловской трассе в результате ДТП пострадала годовалая девочка

11:25 | 19.11.2018

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне вечером, 18 ноября около 20.00 на 91 км автодороги «Невьянск – Реж – Артемовский - Килачевское» произошло серьезное ДТП с пострадавшими, среди которых маленький ребенок. По предварительным данным, водитель автомобиля «Форд Эскорд», двигаясь со стороны Артемовского в сторону Режа допустил занос с выездом на «встречку», где в этот момент ехала вазовская «десятка».



В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу пассажиры отечественной легковушки – девочка 1 год 2 месяца (находилась в детском кресле) и её мать 1994 года рождения, которая сидела на заднем сиденье. Кроме этого, пострадал пассажир «Форда»1983 года рождения.



Со слов водителя автомобиля «Форд Эскорд», он двигался примерно со скоростью 90 км/ч. Во время движения, не справился с управлением, автомобиль развернуло. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.