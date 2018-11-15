Более 4 миллиардов рублей задолжали по алиментам жители Свердловской области

11:04 | 19.11.2018

Фото: cepia.ru

Как сообщает отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области, сумма задолженности по алиментам в регионе за 2018 год выросла на 1 миллиард по сравнению с 2017 годом и составила более 4 миллиардов рублей.



С начала текущего года на исполнении у судебных приставов находилась 41 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов, в правах ограничены более 4 тыс. жителей региона. Кроме того, вынесено свыше 16 тыс. постановлений о временном ограничении в праве выезда за пределы страны.



Добавим, что завтра, 20 ноября, с 09:00 до 18:00 в здании регионального УФССП на улице Пролетарской, 7, пройдет Всероссийский день правовой помощи детям. Вход будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина.



В рамках проводимого мероприятия бесплатную юридическую помощь, касающуюся исполнительных производств, смогут получить дети-сироты, усыновители, дети-инвалиды и их родители, а также лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по вопросам защиты и охраны прав несовершеннолетних детей.