В Свердловской области юных инженеров объединили под одной крышей

10:36 | 19.11.2018

В Свердловской области состоялось открытие Центра молодежного инновационного творчества – площадки, на которой дети, подростки и молодежь смогут воплощать свои инженерные идеи в жизнь, сообщает департамент информационной политики региона.



«Свердловская область – промышленный регион. Мы заинтересованы в подготовке кадров для наших предприятий, заводов. Чем больше будет таких центров, чем больше будет таких площадок, тем лучше будут развиваться экономика и промышленность, тем выше будет качество жизни уральцев», – отметил исполняющий обязанности директора Департамента молодежной политики Свердловской области Олег Гущин.



Олег Гущин также рассказал, что задачами ЦМИТа являются выявление и поддержка талантливых ребят, приобщение их к опытной и конструкторской деятельности, а также помощь в формировании осознанного выбора профессионального пути в области инженерно-технических специальностей.



«Время идет, появляются новые технологии, и нужно дать возможность подрастающему поколению как можно раньше окунуться в эту сферу, чтобы выбрать для себя дальнейший путь и пополнить ряды Кулибиных, Черепановых, чтобы в будущем промышленный потенциал нашей области развивался и дальше», – отметил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.



Как отметила директор Центра молодежного инновационного творчества Елена Тюгаева, в Свердловской области это пока первый ЦМИТ.



«Это площадка, где школьники и молодежь могут реализовывать свои самые смелые инженерные замыслы и проекты. Для этого есть оборудование, есть специалисты, которые могут помочь, проконсультировать. Курсы созданы для всех возрастных групп учащихся от 6 до 22 лет», – рассказала Елена Тюгаева.