Сотрудники МЧС провели рейд на озере Шарташ

10:26 | 19.11.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по Свердловской области в акватории озера Шарташ провели акцию «Безопасная рыбалка». Толщина льда на водоеме уже безопасная – 18 см. В этом году нарастанию льда способствовали хорошие погодные условия: низкие температуры и отсутствие снега. Но, отмечают спасатели, на озере Шарташ бьют ключи и рыбакам необходимо всегда быть бдительными.



В ходе акции сотрудники МЧС разъяснили рыбакам, что любой водоем, даже давно знакомый, является местом определенного риска. Поэтому каждому любителю рыбной ловли необходимо постоянное внимание и соблюдение мер безопасности. Инспекторы ГИМС проверили, насколько рыбаки обеспечили свою безопасность при выходе на лед, какие средства спасения с собой взяли, как хорошо знают, как необходимо действовать, если кто-то рядом или ты сам провалился под лёд.



Всем рыбакам сотрудники МЧС напомнили, что очень опасно выходить на рыбалку на водоемы, где имеются открытые участки воды даже зимой (Верх-Исетский пруд, Белоярское, Рефтинское, Среднеуральское, Верхне-Тагильское водохранилища), сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.