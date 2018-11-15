Под Верхней Пышмой садоводы лишились бани с сараями

09:38 | 19.11.2018

Сегодня ночью в поселке Соколовка под Верхней Пышмой в садовом товариществе в результате пожара на площади 84 кв. м сгорели деревянные надворные постройки, баня, повреждена кровля садового дома. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Менее масштабный пожар произошел вечером 18-го числа. В Полевском на улице Кирова на площади 15 кв. м сгорел строительный вагончик. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3 минут.