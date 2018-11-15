В Екатеринбурге в ЦПКиО стартует конкурс игрушек для Деда Мороза

20:22 | 18.11.2018

dizainvfoto.ru

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге стартует конкурс поделок для усадьбы Деда Мороза. Изделия принимаются до 11 декабря.



Все желающие могут приносить игрушки, сделанные своими руками, в администрацию парка по будням с 10:00 до 16:00. Работы должны быть восполнены из крепких и устойчивых материалов.



Победителей конкурса и участников наградят 6 января в 11:00 у Центральной сцены парка.