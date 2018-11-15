ФК «Урал» объявляет конкурс «Чеканка в Американке»

19:43 | 18.11.2018

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» объявляется для своих болельщиков очередной турнир «Чеканка в Американке». Для участия всем желающим необходимо показать своё спортивное мастерство в набивании мяча.



Конкурс пройдёт в два этапа: очный и заочный. В рамках заочного этапа все желающие должны записать видео, как они чеканят мяч без остановки. В зависимости от возрастной категории время набивания меняется:



Дети до 12 лет должны чеканить не менее 15 секунд;

Юниоры (от 13 до 17 лет) - не менее 20 секунд;

Взрослые (от 18 до 50 лет) - не менее 30 секунд;

Ветераны (от 50 лет) - не менее 15 секунд.



Очный этап конкурса по чеканке мяча пройдёт в декабре. Точная дата будет объявлена позднее. Победитель турнира получит ценные призы от футбольного клуба «Урал» и титул Короля чеканки-2018.