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19:43 | 18.11.2018

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ФК «Урал» объявляет конкурс «Чеканка в Американке»

Футбольный клуб «Урал» объявляется для своих болельщиков очередной турнир «Чеканка в Американке». Для участия всем желающим необходимо показать своё спортивное мастерство в набивании мяча.

Конкурс пройдёт в два этапа: очный и заочный. В рамках заочного этапа все желающие должны записать видео, как они чеканят мяч без остановки. В зависимости от возрастной категории время набивания меняется:

Дети до 12 лет должны чеканить не менее 15 секунд;
Юниоры (от 13 до 17 лет) - не менее 20 секунд;
Взрослые (от 18 до 50 лет) - не менее 30 секунд;
Ветераны (от 50 лет) - не менее 15 секунд.

Очный этап конкурса по чеканке мяча пройдёт в декабре. Точная дата будет объявлена позднее. Победитель турнира получит ценные призы от футбольного клуба «Урал» и титул Короля чеканки-2018.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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