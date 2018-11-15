Уральскому экстремалу грозит штраф за прогулку по тросу на высоте 25 этажей

18:26 | 18.11.2018

Фото: E1.RU

Вчера, 17 ноября, экстремал из Екатеринбурга прошёл по натянутому между двух 25-этажных домов тросу. «Канатоходец» покорил ЖК «Живой родник» в Санкт-Петербурге. Сразу же после необычной прогулки мужчину задержали сотрудники полиции.



Длина троса составила 100 метров. Экстремал передвигался со страховкой около двух часов. При этом порывы ветра достигали 15 метров в секунду.



Сейчас мужчине грозит штраф, предусмотренный статьёй «Самоуправство».