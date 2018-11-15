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18:26 | 18.11.2018
Фото: E1.RU
Уральскому экстремалу грозит штраф за прогулку по тросу на высоте 25 этажей
Длина троса составила 100 метров. Экстремал передвигался со страховкой около двух часов. При этом порывы ветра достигали 15 метров в секунду.
Сейчас мужчине грозит штраф, предусмотренный статьёй «Самоуправство».
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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