В Нижнем Тагиле сгорела Toyota

18:05 | 18.11.2018

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 18 ноября, утром в Нижнем Тагиле на Ленинском проспекте огонь уничтожил автомобиль марки Toyota. Также из-за возгорания была повреждена автоэмаль на Nissan Cube.



Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП находились 2 единицы техники и 5 человек личного состава. Огонь удалось потушить в течение трёх минут.



Информации о пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.