ФК «Урал» провёл командный турнир по игре в теннисбол

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на Кипре продолжает подготовку к игре с «Локомотивом». Спортсмены провели разминку и командный турнир по игре в теннисбол на своём тренировочном поле в деревне Тала.В общей группе тренировался и полузащитник Илья Жигулёв, ранее получивший травму в игре за молодёжную сборную России.Напомним, ФК «Урал» встретится с «Локомотивом» в Москве 23 ноября в 22:30.