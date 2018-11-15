Холод, ветер и снег: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе

15:47 | 18.11.2018

Фото: ОТВ

В столице Урала сейчас -1 °C, облачно.



Всю неделю будет идти снег, сообщают синоптики гидрометцентра.



Завтра, 19 ноября, температура воздуха будет достигать отметки -3 °C. Облачно, временами осадки в виде снега и дождя.



Во вторник, 20 ноября, температура -1...-6 °C. Небольшой снег.



В среду, 21 ноября, облачно. Временами снег. Температура воздуха -3...-5 °C.



В оставшиеся дни недели также будут осадки в виде снега. В четверг температура воздуха достигнет отметок -6...-9 °C. Самым холодным днём окажется пятница: ночью до -13 °C, а днём до -8 °C.



В выходные ожидается небольшое потепление до -4 °C.