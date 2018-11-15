Женщина, избитая мужем, выпала из окна в Екатеринбурге

14:37 | 18.11.2018

Фото: URA.RU

В Екатеринбурге на улице Красных Командиров в одном из домов на шестом этаже мужчина жестоко избил свою жену, и она выпала из окна.



Женщина упала на козырёк подъезда и осталась жива. Её мужа задержали. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в УМВД по Екатеринбургу.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В настоящий момент проводится проверка. Причины случившегося выясняются.