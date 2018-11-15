В Кировграде утром загорелся жилой дом

13:35 | 18.11.2018

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 18 ноября, в Кировграде на улице Некрасова огнём были охвачены 48 квадратных метров жилого дома. Из-за пожара повреждены кровля, стены, потолочное покрытие, оконные проёмы и домашнее имущество.



Согласно сообщению в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении огня были задействованы 4 единицы техники и 11 человек личного состава.



Информации о пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.