Нетрезвые молодые люди избили врача на Широкой речке

13:30 | 18.11.2018

Фото: E1.RU

В Екатеринбурге на Широкой речке сегодня ночью компания парней вызвала реанимацию на улицу Суходольская. По прибытии «скорой» выяснилось, что в помощи нет необходимости. Молодые люди в состоянии алкогольного опьянения напали на врача и избили его.



Дебоширов доставили в отдел полиции. Врача госпитализировали в больницу № 24 с переломом носа и глазницы.



В настоящий момент идёт проверка. После её завершения будут приняты необходимые меры.