Шесть с половиной часов потребовалось пожарным на ликвидацию последствий пожара в Верхней Салде

12:45 | 18.11.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Ранним воскресным утром в Верхней Салде на улице 3-го Интернационала загорелась баня. Сообщение о пожаре в диспетчерскую МЧС поступило в 04:31.



К месту возгорания выехали 4 единицы спецтехники и 9 человек личного состава подразделений МЧС.



К моменту приезда пожарных к месту ЧП огонь распространился и на находившийся рядом жилой дом. Справиться с открытым горением огнеборцам удалось только в 05:28, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 10:58. В результате, общая площадь пожара составила 150 кв. м., баня сгорела полностью, у жилого дома огонь серьёзно повредил кровлю, стены, перекрытие и домашнее имущество.



Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.



• Содержите территорию вокруг строений в чистоте, не сжигайте мусор, не высыпайте горящие угли и золу около строений.



• Монтаж и ремонт электропроводки доверяйте только специалистам. Не используйте неисправные или самодельные электроприборы, и уж тем более, не оставляйте их без присмотра. Для защиты электросети от перегрузки применяйте автоматические предохранители в электросчетчике.



• Следите за исправностью отопительных печей и не пренебрегайте правилами их эксплуатации.



• Для ликвидации пожара на начальной стадии необходимо иметь в доме огнетушитель и бочку с водой.



Для своевременного обнаружения возгорания специалисты ведомства рекомендуют оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями.



Помните, в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно, соблюдая меры предосторожности, покинуть опасную зону и сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101» или на единый телефон вызова экстренных служб «112».

