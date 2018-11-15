В Нижнем Тагиле две женщины попали под колёса пьяного водителя

Вчера, 17 ноября, в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе на участке рядом с ТЦ «Восточный» нетрезвый водитель ВАЗ-11113 совершил наезд на двух женщин, которые передвигались вдоль дороги.Тагильчанки в это время оформляли другое ДТП, в которое попали их автомобили за несколько минут до приезда ВАЗа.В результате аварии водитель не пострадал. Одна женщина получила черепно-мозговую травму и ушибы, но отказалась от госпитализации. Другую участницу ДТП с похожим диагнозом увезли на машине «Скорой помощи» в больницу.Как утверждают представители ГИБДД, у водителя ВАЗ-11113 были явные признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался от медицинского освидетельствования.