Мэрия в Екатеринбурге купит 13 квартир для жителей аварийных домов

12:00 | 18.11.2018

Фото: Егор Алеев, ТАСС

Администрация Екатеринбурга потратит 44 миллиона рублей на покупку 13 квартир для граждан, которых выселят из аварийных домов под снос.



Согласно опубликованным документам на официальном сайте госзакупок, планируется приобретение 12 двухкомнатных квартир и одной однокомнатной.



Жильё будет куплено в подключённых к коммуникации домах, в которых не менее трёх этажей.