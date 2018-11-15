Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 ноября 2018 года

11:53 | 18.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 17.11.2018 до 08:00 18.11.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 87 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 55 противоправных деяний. Из них два разбоя, один грабёж, 17 краж, три угона автотранспорта, шесть фактов незаконного оборота наркотиков.



За минувшие сутки на территории области проведено 17 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 8700 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 504 сотрудника полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.