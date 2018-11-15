Переулок Шаронова в Екатеринбурге сегодня откроют для проезда

11:22 | 18.11.2018

Сегодня, 18 ноября, в Екатеринбурге улицу Шаронова в районе Южного автовокзала откроют для движения автомобилистов.



Улицу перекрыли 25 сентября из-за строительства ливневой канализации.



Ранее было известно, что движение на переулке Шаронова восстановят к 26 октября, однако в связи с дополнительными работами открытие улицы перенесли на 18 ноября.