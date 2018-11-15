В Невьянске ночью полыхал дом

11:20 | 18.11.2018

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ночь с 17 на 18 ноября в Невьянске в доме на улице Горноваловая произошёл крупный пожар. На площади 100 квадратных метров огонь повредил кровлю здания, потолок, стены и домашнее имущество.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава.



Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших нет.