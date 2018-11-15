Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


10:27 | 18.11.2018

Фото: E1.RU

В Екатеринбурге на Чапаева снесут заброшенное здание

В Екатеринбурге заброшенный шестиэтажный дом в «Городке милиции» на улице Чапаева,14/4 начнут сносить в конце ноября. Сейчас компания ООО «Профтехстрой» подготавливает площадку.

Заказчиком сноса является МУП «Управление капитального строительство города Екатеринбурга». На все работы выделено 10,4 миллиона рублей.

В Екатеринбурге на Чапаева снесут заброшенное зданиеФото: Анастасия Сычева.Группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Из-за сноса жители соседнего корпуса жалуются на неудобства. Сейчас они лишены единственного проезда к себе во двор, кроме того, во двор не могут заехать ни «скорая», ни пожарные, однако все протесты остаются незамеченными.

В Екатеринбурге на Чапаева снесут заброшенное здание

Здание на улице Чапаева,14/4 заброшено уже несколько лет. Ранее дом предназначался милицейскому начальству.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:37 | 18.11.2018
Женщина, избитая мужем, выпала из окна в Екатеринбурге

13:35 | 18.11.2018
В Кировграде утром загорелся жилой дом

13:30 | 18.11.2018
Нетрезвые молодые люди избили врача на Широкой речке

12:45 | 18.11.2018
Шесть с половиной часов потребовалось пожарным на ликвидацию последствий пожара в Верхней Салде

12:42 | 18.11.2018
В Нижнем Тагиле две женщины попали под колёса пьяного водителя

12:00 | 18.11.2018
Мэрия в Екатеринбурге купит 13 квартир для жителей аварийных домов

11:53 | 18.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 17 ноября 2018 года

11:22 | 18.11.2018
Переулок Шаронова в Екатеринбурге сегодня откроют для проезда

11:20 | 18.11.2018
В Невьянске ночью полыхал дом

10:27 | 18.11.2018
В Екатеринбурге на Чапаева снесут заброшенное здание

17.11.2018

21:27 | 17.11.2018
В Екатеринбурге открыли памятник военным контрразведчикам

19:04 | 17.11.2018
Универсиада против окультуривания и не только: в Екатеринбурге из-за эстафеты полиция не пропустила женщину с ребёнком в Оперный театр

18:05 | 17.11.2018
Антисанитарии – нет! Гнойный не приедет в Екатеринбург

16:53 | 17.11.2018
В Екатеринбурге в парке Маяковского открылся первый в этом сезоне каток

15:26 | 17.11.2018
Водитель автобуса из Екатеринбурга спас замерзшего щенка из-под колёс трамвая

14:07 | 17.11.2018
В Екатеринбурге работники «Почты России» подали в суд из-за жестокости начальства

12:45 | 17.11.2018
Две истеричные женщины избили мужчину в самолёте Коломбо – Екатеринбург

10:58 | 17.11.2018
Житель Богдановича застрелил жену и покончил с собой: осиротели трое детей

10:52 | 17.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 ноября 2018 года

10:35 | 17.11.2018
Православные организации предлагают присвоить аэропорту Екатеринбурга имя Романовых

10:02 | 17.11.2018
Жители Екатеринбурга могут бесплатно привиться от гриппа

16.11.2018

23:27 | 16.11.2018
Высокинский выдаст главам административных районов Екатеринбурга по 15 миллионов рублей

22:40 | 16.11.2018
Скоро в Екатеринбурге стартует громкий судебный процесс по делу о гибели рабочих под крышей ЗиК

22:02 | 16.11.2018
Жена уральского «гонщика» просит прощения у пострадавших в страшном ДТП

21:07 | 16.11.2018
Водитель-психопат, сбивший в Екатеринбурге троих человек, ездил без прав: их изъяли из-за имевшихся у него неврологических заболеваний

20:41 | 16.11.2018
Екатеринбургским автомобилистам разрешили ездить на красный

19:00 | 16.11.2018
В Перми обсудят проект новой маршрутной сети

18:24 | 16.11.2018
В Перми начинается подготовка к строительству коллектора ливневой канализации на улице Революции

18:24 | 16.11.2018
Евгений Куйвашев обновил состав Общественной палаты Свердловской области

17:58 | 16.11.2018
В уральскую столицу привезли огонь XXIX Всемирной зимней универсиады

17:56 | 16.11.2018
На улицы Перми выйдет снегоуборочная техника

17:32 | 16.11.2018
Екатеринбуржцам предлагают выбрать имена для мартышек, поселившихся в зоопарке

16:48 | 16.11.2018
В Перми с краевой поддержкой началась достройка шестилетнего долгостроя на Челюскинцев, 23

16:47 | 16.11.2018
В Курганской области на трассе сгорел пассажирский автобус

16:47 | 16.11.2018
В Екатеринбурге выбрали лучшего участкового

16:35 | 16.11.2018
Рекультивацией челябинской свалки займутся раньше, чем планировали

16:30 | 16.11.2018
До конца 2020 года все школы Пермского края подключат к высокоскоростному интернету

16:29 | 16.11.2018
В Каменске-Уральском открыли «бережливую» поликлинику

15:44 | 16.11.2018
До конца года на Кольцовском тракте вводятся ограничения движения

15:38 | 16.11.2018
Суд вынес приговор по делу группы «Дондики», работавшей на ритуальном рынке Екатеринбурга

15:24 | 16.11.2018
В Екатеринбурге родился седьмой ребенок, который получит право открывать ЭКСПО-2025

15:15 | 16.11.2018
Два миллиарда потратят в 2019 году на экологию в Свердловской области

15:11 | 16.11.2018
И снег, и ветер ожидают жителей Свердловской области в предстоящие выходные

14:54 | 16.11.2018
Зауралец за одну ночь похитил человека и подстрелил случайного водителя. Суд вынес строгий приговор

14:52 | 16.11.2018
Составлен топ-10 для челябинских бизнес-абонентов Tele2

14:44 | 16.11.2018
На улице Черняховского горела шиномонтажная мастерская

14:42 | 16.11.2018
Площадь дистанционного мониторинга лесов в Прикамье увеличится до 6,3 млн гектаров

14:27 | 16.11.2018
Во время операции в екатеринбургской больнице женщине травмировали колено

14:19 | 16.11.2018
Строительство первого объекта в Молодежном парке Кургана закончат к концу ноября

14:15 | 16.11.2018
Главный федеральный инспектор и губернатор проинспектировали ход строительства ЖК «Любимов»


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 