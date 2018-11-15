В Екатеринбурге на Чапаева снесут заброшенное здание

Фото: Анастасия Сычева.Группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

В Екатеринбурге заброшенный шестиэтажный дом в «Городке милиции» на улице Чапаева,14/4 начнут сносить в конце ноября. Сейчас компания ООО «Профтехстрой» подготавливает площадку.Заказчиком сноса является МУП «Управление капитального строительство города Екатеринбурга». На все работы выделено 10,4 миллиона рублей.Из-за сноса жители соседнего корпуса жалуются на неудобства. Сейчас они лишены единственного проезда к себе во двор, кроме того, во двор не могут заехать ни «скорая», ни пожарные, однако все протесты остаются незамеченными.Здание на улице Чапаева,14/4 заброшено уже несколько лет. Ранее дом предназначался милицейскому начальству.