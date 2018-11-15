В Екатеринбурге открыли памятник военным контрразведчикам

Сегодня, 17 ноября, около Окружного дома офицеров в Екатеринбурге был торжественно открыт памятник военным контрразведчикам. Мероприятие приурочено к 100-летию образования органов военной контрразведки, которое будет отмечаться 19 декабря. На открытии памятника присутствовал начальник управления ФСБ по Центральному военному округу Александр Васильев, руководство ЦВО, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, представители других силовых структур и общественных движений, в том числе организации «Офицеры России».С приветственным словом к присутствующим обратился Александр Васильев, который отметил, что этот памятник, как и все другие, это своеобразное письмо в будущее.Общая высота композиции — шесть метров. Она представляет собой фигуру офицера-контрразведчика в армейском боевом снаряжении, с автоматом и планшетом в руках. Автором памятника стал скульптор Константин Грюнберг, который создал для Екатеринбурга такие композиции, как мемориал «Черный тюльпан», памятник царской семье у Храма на Крови и монумент маршала Георгия Жукова.