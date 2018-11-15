Универсиада против окультуривания: в Екатеринбурге из-за эстафеты полиция не пропустила женщину с ребёнком в Оперный театр

19:04 | 17.11.2018

Фото: соцсети

Досадный инцидент произошел в Екатеринбурге в субботу, 17 ноября, когда в городе прошла эстафета огня Универсиады. Для мероприятия стражи порядка перекрыли проспект Ленина таким образом, что даже светофор нельзя было пересечь без разрешения полиции.



На кадрах, опубликованных в соцсетях горожанами, видно, как женщина спешит с ребенком в сторону театра со стороны УрГУ, однако полицейские буквально выталкивают её с проезжей части. В этот момент по улице нет бегущих спортсменов и женщина никому не мешает, но ей тем не менее ей так и не дали пройти к театру через светофор, соединяющий его со сквером.



«Полицейские пресекли незаконный поход в театр. Оказывается город закрывается на подобные пробежки не только для автомобилистов, но и для пешеходов», - пишут пользователи социальных сетей.



Однако по словам руководителя пресс-группы УМВД Екатеринбурга Ирина Бучельниковой, дело обстояло совсем иначе: мол, женщина переходила дорогу не до начала движения спортсменов по проспекту Ленина, а во время самого флешмоба, что представляло опасность для неё и её ребёнка.



«Это было во время эстафеты, а не за 4 часа до нее, как пишут в социальных сетях. Поэтому переходить проезжую часть в этот момент было опасно. Женщину с ребенком могли сбить участники мероприятия, поэтому ей предложили обойти этот участок для её и её ребенка безопасности. Никто её не толкал. Отмечу, что до эстафеты сотрудники полиции пропускали горожан через проезжую часть», - рассказала "Комсомолке" Ирина Бучельникова.