Антисанитарии – нет! Гнойный не приедет в Екатеринбург

18:05 | 17.11.2018

Увы, в этом году Екатеринбургу больше не доведётся увидеть рэпера Гнойного и его закадычного друга Хана Замая. Из-за недобросовестного организатора звезды российской хип-хоп-сцены вынуждены отменить гастроли по всему Уралу.



Как сообщил Замай на странице «Слава КПСС/Антихайп» «ВКонтакте», в срыве концертного тура виноват непосредственно организатор этих же концертов Станислав Куницын, с которым ребята сотрудничали продолжительное время.



По словам Замая, изначально запланированный на лето тур Куницын каждый раз переносил без объяснения объективных причин.



«После старта этой осенью мы не получили ни одной предоплаты», — сообщил Замай. При этом за день до отправки в тур Гнойный и его товарищ «не имели даже оплаченный трансфер до точки назначения, а некоторые концерты тура даже не были запущены». Продолжать сотрудничество с Куницыным, который перестал выходить на связь, музыканты не будут.



Замай отметил, что теперь «нет никакого понимания, как будет проходить тур», и все билеты екатеринбуржцы смогут вернуть в билетные кассы. В декабре рэперы планировали выступить в Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Тюмени и Сургуте — все эти концерты не состоятся.