В Екатеринбурге в парке Маяковского открылся первый в этом сезоне каток

16:53 | 17.11.2018

Фото: Областная газета

Сегодня, в субботу, 17 ноября, в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге открывается ледовый каток. Эта площадка опередила все остальные и уже этим вечером ждёт любителей остро заточенных.



Пока он будет работать в тестовом режиме, в эти выходные по следующему графику: в субботу с 13:00 до 22:00, в воскресенье – с 11:00 до 22:00.



Как сообщили в администрации парка, каток площадью более 4 тысяч квадратных метров по традиции расположился на Центральной аллее парка. В здании катка для всех гостей расположится пункт проката и заточки коньков.