Новости дня
15:26 | 17.11.2018
скриншот с видео LifeNews
Водитель автобуса из Екатеринбурга спас замерзшего щенка из-под колёс трамвая
Замёрзшее животное Умар Баев увидел издалека - щенок вилял хвостом, стоя рядом с трамвайными путями. В это же время к остановке уже подъезжал трамвай. Мужчина экстренно затормозил и выбежал на улицу, чтобы спасти собаку от надвигающейся гибели.
Спасённого щенка Умар принёс в салон своего автобуса, и собака весь день проездила по городу с новым хозяином. Лишь на конечных остановках водитель подкармливал и выгуливал найдёныша.
Пользователей Сети умилило видео. «Видно, что мужчина очень хороший, добрый», «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ… есть смысл жить, пока есть такие Люди», — пишет aranovaanna, «Редкое видео когда оно вызывает добрую улыбку — приятно. Хороший мужик — хороший пёс — они нашли друг друга. Уважение», — добавляет schulzzz_88. «У нас тоже с женой был французский мастиф, — вспоминает krysin.n. — А раз зимой подобрали маленького шенка который тоже весь дрожал, не стал есть сметану и сосиски, а пачапал за нами до машины — пришлось забирать!». «Такие видео надо публиковать чаще, и детям показывать. Добро победит!», — предложила lanna8012.
Однако пока не понятно, где будет жить щенок - дома у спасителя, в автобусе или же станет символом автобазы, за которой Умар Баев закреплён.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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