Водитель автобуса из Екатеринбурга спас замерзшего щенка из-под колёс трамвая

15:26 | 17.11.2018

скриншот с видео LifeNews

В Екатеринбурге водитель общественного транспорта спас замёрзшего щенка из-под колёс трамвая и пригрел в своём автобусе. Теперь каждый день пёс колесит со своим спасителем по столице Урала.



Замёрзшее животное Умар Баев увидел издалека - щенок вилял хвостом, стоя рядом с трамвайными путями. В это же время к остановке уже подъезжал трамвай. Мужчина экстренно затормозил и выбежал на улицу, чтобы спасти собаку от надвигающейся гибели.



Спасённого щенка Умар принёс в салон своего автобуса, и собака весь день проездила по городу с новым хозяином. Лишь на конечных остановках водитель подкармливал и выгуливал найдёныша.



Пользователей Сети умилило видео. «Видно, что мужчина очень хороший, добрый», «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ… есть смысл жить, пока есть такие Люди», — пишет aranovaanna, «Редкое видео когда оно вызывает добрую улыбку — приятно. Хороший мужик — хороший пёс — они нашли друг друга. Уважение», — добавляет schulzzz_88. «У нас тоже с женой был французский мастиф, — вспоминает krysin.n. — А раз зимой подобрали маленького шенка который тоже весь дрожал, не стал есть сметану и сосиски, а пачапал за нами до машины — пришлось забирать!». «Такие видео надо публиковать чаще, и детям показывать. Добро победит!», — предложила lanna8012.



Однако пока не понятно, где будет жить щенок - дома у спасителя, в автобусе или же станет символом автобазы, за которой Умар Баев закреплён.



