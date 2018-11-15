В Екатеринбурге работники «Почты России» подали в суд из-за жестокости начальства

14:07 | 17.11.2018

Фото: arbuztoday.ru

Екатеринбургские сотрудники сортировочного центра «Почты России» в аэропорту Кольцово обратились в суд, чтобы защитить свои трудовые права. Начальство установило им невыполнимые нормативы, снизило зарплату более чем в два раза, а после первого иска в суд и вовсе ужесточило график работы.



Как рассказали пострадавшие нашим коллегам из Znak.com, нормативы их работы изменили в начале 2018 года. И если раньше на то, чтобы перетащить тяжеловесный мешок с письмами на расстояние 10 метров сотруднику почты требовалось 20 секунд, то теперь работодатель хочет, чтобы это действие происходило в буквальном смысле мгновенно – за одну секунду.



Кроме того, в результате модернизации рабочих мест сотрудникам урезали зарплаты, некоторые потеряли до 90 процентов. Именно этот факт стал решающим в вопросе о подаче иска в суд. Под ним подписались 83 человека.



Следом уральцы подали второй иск с просьбой наказать обидчика за неудобный график, сделанный, как им кажется, нарочно. После первого иска руководство перевело их с режима сутки через трое на пятидневку. Сотрудники «Почты России» считают его неудобным. Многие приезжают в Кольцово из других уральских городов – им невыгодно ездить в столицу региона каждый день.



Зарплата сотрудников зависит от объёма обработанной почты. Поскольку основной объём посылок и писем аэропорт получает ночью, при пятидневке люди часто сидят без работы.



Из сортировочного центра уже уволилось около 20 работников. 43 пытаются оспорить в суде перевод на пятидневку. Каждый истец требует компенсацию морального вреда в 15 тысяч рублей.



Руководство центра во время судебного заседания объяснило новый режим работы производственной необходимостью и желанием усилить дневные смены. Суд частично удовлетворил требования работников, прежний график им обещали вернуть с 1 декабря. Первый иск, поданный в связи с несогласием с понижением зарплаты, суд ещё рассматривает.

