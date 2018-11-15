Две истеричные женщины избили мужчину в самолёте Коломбо – Екатеринбург

12:45 | 17.11.2018

Фото: личный архив Алексея

Жителя Екатеринбурга в самолёте Коломбо – Екатеринбург избили две дебоширки. Как выяснилось позже, это были мама с дочерью – они нанесли пострадавшему кровоточащие раны. Мужчина был вынужден пройти медицинское обследование.



Алексей, пострадавший от действий дебоширок, отметил, что первые стычки начались ещё две недели назад — 2 ноября они с супругой летели из Екатеринбурга в Коломбо вместе с этими же дамами. Причём как на пути в Коломбо, так и на обратном рейсе, дебоширки сидели сзади мужчины.



Первая стычка между Алексеем и женщинами началась ещё по пути в Коломбо. Тогда Алексей попытался откинуть спинку своего кресла назад, за что получил сильный тычок в спину от одной из скандалисток, сидевшей позади него. Женщина запретила мужчине опускать кресло, потому что у неё на коленях находился 8-месячный ребёнок. Более того, компания — с девушкой вместе летели ее супруг и мама — шумела, смеялась, включала громкую музыку, несмотря на то, что рейс был ночным.



На обратном пути в Екатеринбург Алексею и его супруге снова пришлось лететь вместе с конфликтной троицей. Повторения конфликта мужчина не хотел, поэтому на протяжении всего времени двенадцатичасового перелёта не поддавался на провокации второй стороны.



Однако настроенные на скандал женщины всё-таки нашли повод выплеснуть эмоции — Алексей попросил одну из дебоширок немного подвинуться, поскольку та, встав в проходе, практически села на плечо мужчине.



В разгаре перепалки одна из дам — молодая родительница — в нецензурной форме пригрозила Алексею, что ударит его, и, недолго думая, перешла от слов к действию. К драке присоединилась и мама девушки.



— Последовало несколько ударов по лицу — в височную часть, в нос, в губу. У меня пошла кровь из носа, рассечена губа. Возможно, сотрясение, — рассказывает Алексей.



Увидев кровь, дебоширки сбавили обороты. Снова началась словесная перепалка. Супруге Алексея женщины угрожали также разбить лицо, а Алексею устроить «сладкую жизнь» после приземления. А когда разбираться в ситуации стал экипаж самолета, старшая из женщин ещё раз ударила молодого человека.



Все фото- и видеоматериалы, сделанные в процессе конфликта, супруги передали в полицию. Теперь скандалистками занимаются правоохранительные органы.