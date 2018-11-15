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10:58 | 17.11.2018
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Житель Богдановича застрелил жену и покончил с собой: осиротели трое детей
После работы мужчина пришёл домой, где его ждала жена с детьми. Обычный вечер, обычный ужин. Но ближе к ночи между супругами произошла перебранка, в ходе которой мужчина достал из сейфа ружьё и застрелил жену в упор. Вероятно, в момент убийства отец семейства находился в состоянии аффекта. Когда мужчина осознал, что сделал, то нацелил оружие на себя. Тела супругов нашла бабушка, мама убитой женщины – она пришла проведать внуков.
У семьи остались трое детей: старшему – 6 лет, а младшему ещё и годика не исполнилось.
Как словам подруги убитой, женщина была счастлива в браке, со своим мужем и убийцей познакомилась 7 лет назад.
«Она была счастлива в браке, никогда не работала и постоянно сидела в декрете. Рожала детей одного за другим. Сергей давно увлекался охотой и разрешение на ружье у него было», – добавляет подруга семьи.
Близкие погибшей семьи уже начали сбор денег. В Следственном комитете пообещали прокомментировать произошедшее позже.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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