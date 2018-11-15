Житель Богдановича застрелил жену и покончил с собой: осиротели трое детей

10:58 | 17.11.2018

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Житель Богдановича, трудящийся на огнеупорном заводе, застрелил свою жену – многодетную мать – из охотничьего ружья и сам покончил с собой. Трое детей остались без обоих родителей.



После работы мужчина пришёл домой, где его ждала жена с детьми. Обычный вечер, обычный ужин. Но ближе к ночи между супругами произошла перебранка, в ходе которой мужчина достал из сейфа ружьё и застрелил жену в упор. Вероятно, в момент убийства отец семейства находился в состоянии аффекта. Когда мужчина осознал, что сделал, то нацелил оружие на себя. Тела супругов нашла бабушка, мама убитой женщины – она пришла проведать внуков.



У семьи остались трое детей: старшему – 6 лет, а младшему ещё и годика не исполнилось.



Как словам подруги убитой, женщина была счастлива в браке, со своим мужем и убийцей познакомилась 7 лет назад.



«Она была счастлива в браке, никогда не работала и постоянно сидела в декрете. Рожала детей одного за другим. Сергей давно увлекался охотой и разрешение на ружье у него было», – добавляет подруга семьи.



Близкие погибшей семьи уже начали сбор денег. В Следственном комитете пообещали прокомментировать произошедшее позже.