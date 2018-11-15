Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 ноября 2018 года

10:52 | 17.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 16.11.2018 г. до 08:00 17.11.2018 г. на территории Свердловской области зарегистрировано 151 преступление.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 83 противоправных деяния. Из них: два факта умышленного причинения вреда здоровью, три грабежа, 18 краж, один угон автотранспорта, один факт мошенничества, восемь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта хранения и пять фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло девять ДТП с пострадавшими, в которых семь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.



За минувшие сутки на территории области проведено 14 массовых мероприятий, в которых приняло участие порядка 7200 человек. Для обеспечения общественного порядка задействовалось 58 сотрудников полиции, 3 сотрудника ИТГ ОМОН Росгвардии и 34 представителя частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.