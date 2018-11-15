Православные организации предлагают присвоить аэропорту Екатеринбурга имя Романовых

10:35 | 17.11.2018

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Основатель Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале Оксана Иванова начала сбор подписей под обращением о присвоении аэропорту Кольцово имени святой княгини Елизаветы Романовой. На своей странице в Facebook активистка разместила открытое письмо, адресованное губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, председателю региональной Общественной палаты Александру Левину и секретарю Общественной палаты РФ Валерию Фадееву.



Женщина полагает, что донаименование аэропорта в честь святой «подчеркнуло бы роль женщин в российской истории». К тому же, Иванова уверена: лидирующие кандидатуры, а это известный во всём мире уральский сказочник Павел Петрович Бажов, промышленник Акинфий Демидов, с которым связан запуск первых в России поездов, и советский полководец Георгий Жуков не достаточно «вечны», чтобы их именами назывался аэропорт в уральской столице.



«Ранее предложенные кандидатуры отражают лишь временную важность, безусловную значимость для региона, но в его прошлом. В то время, как нам хотелось бы иметь перед глазами в полном смысле небесный образ, сияющий гранями вечной красоты. Во время полетов люди нередко задумываются о вечном, поэтому надеемся, что в число предлагаемых для переименования имен будет включено и дорогое для нас имя св. мц. Елизаветы», – говорится в обращении.



В ещё одном посте Оксана Иванова предлагала в качестве варианта имя святой великомученицы Екатерины, которую верующие считают покровительницей Екатеринбурга. Остаётся только ждать, как на это отреагирует глава региона.



Ранее стало известно, что с наибольшей вероятностью аэропорту Кольцово присвоят имя Павла Петровича Бажова