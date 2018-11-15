Жители Екатеринбурга могут бесплатно привиться от гриппа

10:02 | 17.11.2018

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В Екатеринбурге объявили о массовой бесплатной вакцинации населения против гриппа. Некоторое время назад с вакцинами против гриппа в городе был дефицит, но сейчас, как сообщили в городском центре медицинской профилактики, препарата достаточно, чтобы привить всё население уральской столицы бесплатно.



Для иммунизации применяется отечественный препарат «Совигрипп».



— Грипп является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний с воздушно-капельным механизмом передачи среди всех возрастных групп населения планеты, — напомнил главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. — Именно грипп гораздо чаще, чем другие ОРВИ, протекает в более тяжелой форме и вызывает осложнения — бронхит, пневмонию, отит, синуситы. Наиболее высокие показатели заболеваемости в эпидемические подъемы приходятся на детей младшего возраста, школьников и работающее взрослое население. Особенно тяжело заболевание протекает у пожилых людей.



Особенно рекомендуют медики прививаться гражданам с обострённым иммунитетам – детям дошкольного и школьного возраста, пожилым людям, тем, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной системы и другие, а также беременным женщинам.



Также прививают медиков, педагогов, сотрудников предприятий торговли и отечественного питания, студентов, военных и сотрудников полиции.



Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.