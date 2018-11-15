Высокинский выдаст главам административных районов Екатеринбурга по 15 миллионов рублей

23:27 | 16.11.2018

Фото: 66.ru

Главы административных районов Екатеринбурга получат субсидии от главы города Александра Высокинского. Мало того, что новый мэр увеличит их полномочия, так главы районов получат по 10-15 миллионов рублей на решение точечных проблем населения своей территории. Об этом в эфире радиостанции «Город ФМ» заявил мэр города Александр Высокинский.



«Мы возвращаем систему работы сильных глав. Глава района Екатеринбурга — это глава третьего по численности города Свердловской области. После Нижнего Тагила идут наши районы. Надо четко понимать, что если человек называется главой, у него должны быть полномочия, источники финансирования. Если человек пришел на прием, глава не должен трату 30 тыс. рублей согласовывать с городом. Глава на территории района должен быть главой», — рассказал Высокинский.



По словам главы города, если осваивание средств из фонда для глав районов будет успешным, то количество денег в них будут увеличивать.



О том, что Екатеринбург ждёт реформа администраций районов, Высокинский намекнул вскоре после избрания. В частности, речь идет о расширении полномочий глав районов, которые сейчас по факту могут заниматься только небольшим списком проблем благоустройства. Теперь же в задачи главы административного района уральской столицы будет входить и частная помощь гражданам, пришедшим на приём.