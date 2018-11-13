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21:07 | 16.11.2018
Водитель-психопат, сбивший в Екатеринбурге троих человек, ездил без прав: их изъяли из-за имевшихся у него неврологических заболеваний
Об этом нашим коллегам из Е1 сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, решение о лишении прав принималось Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Так получилось, что иск об изъятии у Пузырёва прав удовлетворили 14 августа – ровно за три месяца до ДТП. Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова. При этом обе собеседницы не стали раскрывать причину подачи данного иска.
По какой причине Пузырев продолжал ездить за рулем, невзирая на диагноз, сейчас выясняется. Согласно одной из версий, которая отрабатывается следствием, именно очередной припадок стал причиной случившегося ДТП.
Напомним, страшная авария на перекрёстке Фурманова – 8 Марта произошла позавчера, 14 ноября. Вылетев на своём кроссовере на тротуар, Пузырёв сбил сначала одного пешехода, а затем, доехав до «зебры» и врезавшись в светофор, сбил женщину с коляской. Её 2-летний пассажир теперь лежит в коме, а у матери диагностирован перелом позвоночника.
В свердловском СКР уверены: пешеходов водитель сбил умышленно.
«Действия водителя носили умышленный характер, поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем», – пояснили в СКР.
Сам Пузырёв первоначально пояснял следствию, что на дороге его подрезали, он перепутал педали газа и тормоза и вылетел на тротуар. Вчера в суде он заявил, что в его действиях не было злого умысла. Добавим, что в соответствии с решением Ленинского райсуда мужчину поместили под арест на 2 месяца.
Фото: Е1
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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