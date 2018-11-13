Екатеринбургским автомобилистам разрешили ездить на красный

20:41 | 16.11.2018

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге на перекрёстке улиц 8 Марта и Щорса появился весьма противоречивый знак. Новое дорожное сооружение разрешает автомобилистам поворачивать на красный сигнал светофора, но с оговоркой: «Уступи всем, и можно направо».



Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, знак повесили в качестве эксперимента по новому стандарту. Более подробную информацию о новых знаках администрация обещала дать на брифинге в понедельник.



Знак «Уступи всем, и можно направо» появился в предварительном национальном стандарте в 2017 году. Тестировать его начали еще пять лет назад в Москве. Тогда сообщалось, что эксперимент увенчался успехом.



В ближайшее время администрация Екатеринбурга проведет несколько встреч с ГИБДД, на которых обсудят новый режим работы светофоров.



Дело в том, что Госавтоинспекция направила в мэрию предписания с просьбой сменить фазы регулировщиков таким образом, чтобы автомобили не поворачивали, когда пешеходы переходят проезжую часть. Вместе с этим госавтоинспекторы предупреждают: такие меры могут привести к заторам.